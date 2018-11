Pasa cinco días atrapada en su bañera

Una mujer de Míchigan (EE UU) fue prisionera de su propia bañera después de no poder alcanzar la barra en la que suele apoyarse para salir. Alison Gibson dijo, en una televisión local, que se sentó en la baño pero que no puedo salir porque fue incapaz de agarrar la barra. “Me quedé sentada y grité pero nadie me escuchó“, comentó Gibson de 54 años, que vive sola en un domicilio a 100 kilómetros de Detroit. “Cuando notaba que me enfriaba, abría el agua caliente, y cuando tenía sed, tomaba un trago de agua fría. Así pasé los días y las noches“