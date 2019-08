¿Qué pasa en Avalmadrid?

La empresa de avales semipública que en 2011 dio un préstamo irregular a la empresa de los padres de Isabel Díaz Ayuso ya apareció citada en una de las conversaciones intervenidas a personas implicadas en el caso Canal de Isabel II: “Las estamos liquidando de forma discreta para no tener líos,porque claro lo que no queremos es que esto… dice como lo de AVAL MADRID me ha contado pero peor,yo es que no lo conozco muy bien lo de AVAL MADRID,bueno sé lo que es quiero decir no,digo que sepas que ellos los del CANAL DE ISABEL II están aterrados"..