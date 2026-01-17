A partir de 2026 los inquilinos pagarán el IBI y la tasa de basura, no los propietarios

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que muchos ya consideran un punto de inflexión. El alto tribunal avala que determinados gastos relacionados con la vivienda, como el IBI o la tasa de basuras, puedan ser asumidos por el inquilino incluso aunque el contrato no detalle de forma expresa la cuantía concreta de esos importes. El fallo se conoció el pasado mes de diciembre, pero su impacto se está notando ahora, cuando numerosos contratos se revisan o se renuevan.