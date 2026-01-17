A partir de 2026 los inquilinos pagarán el IBI y la tasa de basura, no los propietarios

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que muchos ya consideran un punto de inflexión. El alto tribunal avala que determinados gastos relacionados con la vivienda, como el IBI o la tasa de basuras, puedan ser asumidos por el inquilino incluso aunque el contrato no detalle de forma expresa la cuantía concreta de esos importes. El fallo se conoció el pasado mes de diciembre, pero su impacto se está notando ahora, cuando numerosos contratos se revisan o se renuevan.
La basura que se pague cada uno la suya...
Ojo con lo que se firma
No digo que tenga la solución ni que la solución sea necesariamente que lo pague el inquilino, simplemente que ahí veo un problema mal resuelto.
Se ve que la repugnante escoria que usualmente llega al Supremo, gentuza que, de existir un tribunal por encima, supranacional por ejemplo, la mayoría de sus integrantes acabarían en chirona por prevaricación, debe estar de ladrillos hasta las cejas y quieren que sus inquilinos les paguen los impuestos.
Total, ¿qué se puede esperar de una peña que cuando se pone en huelga ni siquiera lo declara para que no les descuenten el sueldo?
Sirve para mostrar al arrendatario lo que cuesta al día mantener las vías. Porque si se queda como está en la actualidad, la propia empresa de alquiler ya repercute ese gasto en el propio precio del alquiler.
Si un inquilino baja su basura que genera a diario, ¿qué sentido tiene que el arrendador que no genera basura pague?
Qué puta vergüenza...
Se ve que no pueden subir más el precio de los alquileres así que explotan más a los pobres.
No van a pagar nada. El inquilino puede pagarlo si en el contrato lo pone y además pone la cuantía aproximada, el tribunal supremo dice que no tiene por qué poner la cuantía aproximada.
Está casi igual que antes. Menudo alarmismo.