A partir de 2026 los inquilinos pagarán el IBI y la tasa de basura, no los propietarios

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia que muchos ya consideran un punto de inflexión. El alto tribunal avala que determinados gastos relacionados con la vivienda, como el IBI o la tasa de basuras, puedan ser asumidos por el inquilino incluso aunque el contrato no detalle de forma expresa la cuantía concreta de esos importes. El fallo se conoció el pasado mes de diciembre, pero su impacto se está notando ahora, cuando numerosos contratos se revisan o se renuevan.

Connect
Lo del IBI no es lógico. Lo de las basuras si. El impuesto de bienes debería pagarlo quién tiene el bien.

La basura que se pague cada uno la suya...
Astur_
#1 El incremento podría subir la factura hasta un 150% según estimaciones del sector; Oviedo lo ha hecho un 80%.
www.20minutos.es/noticia/5639310/0/prisas-confusion-los-ayuntamientos-
Format_C
#1 yo no lo veo normal lo del ibi, y no lo digo porque viva de alquiler, no lo hago.
MoñecoTeDrapo
#1 En los casos de usufructo, el usufructuario es el que paga el IBI, porque es un impuesto pensado para el que disfruta del bien. La ampliación del caso a los inquilinos va en la misma línea. Pero además es solo si lo dice el contrato #6
Format_C
#17 pues tendrán que hacer como en Francia p.e. que paga el habitantes del inmueble a día 1 de enero
oceanon3d
#17 Sin embargo el al nudo propietario le hacen pagar los gastos comunitarios comunes ... una putada; las derramas tienen un pase ¿pero los gastos comunitarios de limpieza, gastos del ascensor, luz y demás? ... todo por un par juez del Supremo que a saber en que pensaban.
NATOstrófico
#1 Por defecto paga el propietario, pero si el contrato dice que paga el inquilino, el Supremo ha validado que lo pague el inquilino, flexibilizando los requisitos.
Ojo con lo que se firma
sorrillo
#1 El problema que veo con el IBI es que es un impuesto cedido a los municipios y el propietario no tiene por qué tener derecho a voto en ese municipio.

No digo que tenga la solución ni que la solución sea necesariamente que lo pague el inquilino, simplemente que ahí veo un problema mal resuelto.
woody_alien
#1 El IBI algo de lógica tiene, está cedido al ayuntamiento y sirve para mantener la calle o camino que llega hasta la casa donde vives.
MalditoBendito
#19 Y los parques que tiene cerca, el alumbrado, y el mantenimiento de estos, así como del estado de las vías públicas.
Desideratum
#1 Efectivamente, que el inquilino pague el IBI es tan absurdo como si tuvieras que pagar el impuesto de circulación al alquilar un coche.

Se ve que la repugnante escoria que usualmente llega al Supremo, gentuza que, de existir un tribunal por encima, supranacional por ejemplo, la mayoría de sus integrantes acabarían en chirona por prevaricación, debe estar de ladrillos hasta las cejas y quieren que sus inquilinos les paguen los impuestos.

Total, ¿qué se puede esperar de una peña que cuando se pone en huelga ni siquiera lo declara para que no les descuenten el sueldo?
MalditoBendito
#20 tendría sentido en el coche si se divide ese impuesto entre los 365 días y se cobra la parte proporcional. Ese impuesto se impuso para justificar en la adecuación de la vía en los municipios.
Sirve para mostrar al arrendatario lo que cuesta al día mantener las vías. Porque si se queda como está en la actualidad, la propia empresa de alquiler ya repercute ese gasto en el propio precio del alquiler.
sotillo
#1 Es lógico, verás como no sale
taSanás
#1 El IBI es un impuesto municipal periódico vinculado al inmueble cuya finalidad es financiar los servicios públicos locales (vamos: limpieza, alumbrado, seguridad, mantenimiento de vías e infraestructuras) que se prestan en el municipio. aunque el sujeto pasivo fuese el propietario según el catastro, el usuario efectivo de dichos servicios es quien reside en la vivienda y los utiliza de forma directa y continuada, por lo que, desde una lógica de correspondencia entre uso y coste, resulta razonable que sea el inquilino quien asuma este impuesto.
cenutrios_unidos
Soy propietario con piso en alquiler y la tasa me parece razonable. El IBI no.
CerdoJusticiero
¿La tasa de basuras en la parte de nuestros impuestos que, vía publicidad institucional, se emplea para que panfleto de Pedro jETA sea económicamente viable?
Alves
Te tienes que leer media noticia para percatarte de que va realmente el tema. Evidentemente para que esto ocurra tiene que estar estipulado así en el contrato. El problema es que muchos no especifican en detalle la cantidad que se pagará y algún espabilado (posiblemente tras el basurazo) quería librarse por este motivo. La justicia en primera instancia le dio la razón pero el supremo se la quita.
muerola
#7 efectivamente la noticia es sensacionalista de manual
MalditoBendito
#7 Yo pienso que los impuestos los debe pagar quién disfruta de esos servicios.
Si un inquilino baja su basura que genera a diario, ¿qué sentido tiene que el arrendador que no genera basura pague?
jaramero
Y el derecho de pernada al inquilino? Porque es lo único que falta ya..

Qué puta vergüenza...

Se ve que no pueden subir más el precio de los alquileres así que explotan más a los pobres.
Astur_
Normal con lo que subió todo, no la van a pagar ellos, mejor que pague el pobre y ellos ganen mas{troll}
Kantinero
solo falta que los inquilinos compren el piso al casero y después le pidan que por favor se lo alquile
ContinuumST
¡Ostras! A ver, luz, agua, gas... basuras... hmmm... Vale, ¿pero el IBI? Jod. ¿Entonces, puedo reformar a mi gusto el piso en alquiler? ¿Puedo pintar de rosa chicle todas las habitaciones? Es que una cosa es que los arrendadores se sientan seguros y tranquilos (sin que abusen mucho de los precios, por favor) y otra cosa es que todo el peso económico SIN ventajas recaiga sobre el inquilino, eso tampoco es.
Abril_2025
La noticia es sensacionalista.

No van a pagar nada. El inquilino puede pagarlo si en el contrato lo pone y además pone la cuantía aproximada, el tribunal supremo dice que no tiene por qué poner la cuantía aproximada.

Está casi igual que antes. Menudo alarmismo.
covacho
El tribunal dedica esta sentencia a todos los proponen un IBI exponencial según número de viviendas.
Battlestar
No se supone que si lo tienes alquilado no pagas el ibi? o_o
Alves
#11 eh?
#11 eh?  media
diprosio
#11 El IBI es un impuesto municipal, tal vez haya ayuntamientos que lo hagan, pero al menos en Madrid se paga igual.
Ka0
Yo veo lógico que se pague el IBI, otra cosa es que eso aumente el precio del alquiler.
Alves
En cualquier caso ya que se discute el tema entiendo que el IBI es un impuesto a la propiedad y no tiene lógica que sea el inquilino el que apechugue. El de basuras si porque la basura la genera el que vive, más ahora que se están empezando a generar tasas variables en muchos ayuntamientos que van a usar el numero de personas empadronadas en la vivienda para calcularla.
