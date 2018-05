Partidos y sindicatos contra el "macronismo" español de Ciudadanos

La consigna general consiste en un "todos contra Ciudadanos", aunque cada organización aplique un guion distinto en ese empeño. A este comportamiento reactivo se han unido también los sindicatos y, especialmente, la UGT de José María Álvarez y, de manera más sutil, las CCOO de Unai Sordo. El secretario general ugetista dedicó a Cs algunas perlas el 1º de mayo: "no es de fiar", dijo, y "no saben negociar porque el PNV les ha pasado la mano por la cara". Sordo se queja de que aún no se ha visto con Rivera por un aplazamiento intencionado.