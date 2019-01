El partido de Le Pen abandona la idea de que Francia salga del euro

La Agrupación Nacional (AN) de Marine Le Pen ha abandonado la idea de que Francia salga del euro, uno de los principales puntos del programa del partido de ultraderecha en el pasado y al que se le ha achacado ser uno de los frenos de su ascenso electoral, reveló hoy el diario "Le Figaro". La decisión, que se formulará públicamente durante la campaña para las elecciones europeas de mayo próximo, se tomó en una reunión de la dirección de la AN el pasado lunes, según uno de los participantes, no identificado, citado por el diario.