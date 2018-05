El partido orgánico, la organización del partido y el "nuevo sujeto político"

Análisis de Manolo Monereo: " A mi juicio, hay un tema que siempre se olvida: el problema de la organización. UP tiene muchos votos y poca organización. Se podría decir que una cosa y otra van por separado hasta el punto que se acaba haciendo del vicio virtud, despreciando los problemas organizativos de la política, de toda política. No es posible mantener el voto actual de UP si no se desarrolla la organización partidaria por abajo, si no se profundizan los vínculos con la base electoral y social"