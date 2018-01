el PP-A de Moreno Bonilla, convertido en martillo de corruptos, siempre que sean del PSOE, por supuesto. Así, mientras no hacen más que malmeter para que la Justicia se ponga tiquismiquis con los ERE (que no hace ninguna falta, que se lo pregunten si no a la jueza Alaya) siguen mirando con benevolencia lo que pasa en Almería con Gabriel Amat o en Granada con Torres Hurtado y sus 40 concejales.