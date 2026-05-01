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El Partido Laborista está allanando el camino al fascismo

El Partido Laborista está allanando el camino al fascismo

"Los grandes divisores quieren hacernos creer que los problemas de nuestra sociedad son causados por las minorías. No es así. Son causados por un sistema económico amañado que protege los intereses de los superricos. Por eso 4,5 millones de niños en Reino Unido viven en la pobreza. Por eso las facturas de agua de la gente siguen subiendo. Por eso los inquilinos de pisos del sector privado pagan más de la mitad de su salario neto para mantener un techo sobre su cabeza."

| etiquetas: uk , laborismo , fascismo
18 14 0 K 413 politica
2 comentarios
18 14 0 K 413 politica
elgranpilaf #1 elgranpilaf
"Los grandes divisores quieren hacernos creer que los problemas de nuestra sociedad son causados por las minorías. No es así"
Sí es así. Por las minorías de millonarios
2 K 41
Skiner #2 Skiner
Nada nuevo bajo el sol.
0 K 7

menéame