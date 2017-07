El Partido Laborista británico pierde cuando no es suficientemente radical

Ahora ya lo sabemos: el Partido Laborista no perdió en 2015 por pasarse de izquierdista sino por no ser suficientemente radical. ¿Para qué hacer ahora una autopsia de algo que murió hace tiempo o rascarse una vieja costra cuando hay tantas heridas frescas? Después de todo, el 2015 pertenece a otra era de la política. Como lo describía un tuit el año pasado, "la política de 2015: Ed Miliband come un bocadillo de manera un tanto extraña"; "la política de 2016: todo está en llamas". Trump, Brexit, Corbyn, una elección anticipada desastrosa…