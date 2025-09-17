El Partido Laborista se abre por primera vez a imponer la ley islámica ‘Sharía’ en el Reino Unido por «tolerancia religiosa»

El Partido Laborista se ha abierto en el Parlamento británico por primera vez a reconocer un papel para la ley islámica Sharía dentro del marco jurídico del Reino Unido. La ministra de Tribunales y Servicios Legales, Sarah Sackman, aseguró que aunque «la sharía no forma parte de la legislación de Inglaterra ni de Alemania», su funcionamiento puede equipararse a otras normas de carácter religioso, como la ley judía o ciertos códigos cristianos, siempre que los ciudadanos decidan voluntariamente someterse a dichos consejos.