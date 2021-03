El partido feminista y Vox se unen contra la Ley trans que consideran "peligrosa" y antoconstitucional

Falcón ha destacado la "visión catastrófica" que le merece la posibilidad de que la sociedad pueda adoptar esta "filosofía" de que "los seres humanos no existen", siguiendo las directrices de "campañas" que dicen que hay personas que "no se sienten bien en su cuerpo" y que, por ello, hay que "mutilarlo", "modificarlo" o "cambiarlo". La presidenta del Partido Feminista cree que el texto de Igualdad llevará al país a vivir una "distopía" por la que se busca un mundo "sin hombres y mujeres" y basado en un género que "no existe".