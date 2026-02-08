La participación alcanza el 10,69% en el primer avance de las elecciones en Aragón

Las elecciones autonómicas en Aragón han comenzado este domingo con una participación del 10,69% a las 11.00 horas, según el primer avance oficial. Por provincias, la participación se sitúa en el 10,82% en Zaragoza, el 10,55% en Huesca y el 10,37% en Teruel. La jornada se ha iniciado con la apertura de los colegios a las 9.00 horas y la constitución de la práctica totalidad de las mesas electorales...