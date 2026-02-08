edición general
3 meneos
19 clics
La participación alcanza el 10,69% en el primer avance de las elecciones en Aragón

La participación alcanza el 10,69% en el primer avance de las elecciones en Aragón

Las elecciones autonómicas en Aragón han comenzado este domingo con una participación del 10,69% a las 11.00 horas, según el primer avance oficial. Por provincias, la participación se sitúa en el 10,82% en Zaragoza, el 10,55% en Huesca y el 10,37% en Teruel. La jornada se ha iniciado con la apertura de los colegios a las 9.00 horas y la constitución de la práctica totalidad de las mesas electorales...

| etiquetas: elecciones , aragón
2 1 5 K -15 actualidad
18 comentarios
2 1 5 K -15 actualidad
Comentarios destacados:    
#3 Leon_Bocanegra
YsiguesManipulandoLoQueLees

No, la portavoz no dice que todo transcurre con total normalidad.
Dice que la votación transcurre con total normalidad

No creo que los fallos puntuales de cobertura telefónica interfieran mucho en como va la votación.
10 K 117
Pacman #4 Pacman
Un poco pronto para mandar nada relacionado, no?

Joder, que ansia
1 K 36
Supercinexin #15 Supercinexin
#4 Para cuando llegue a portada esta noticia, si es que llega, ya habrán salido los resultados totales y dado los partidos sus ruedas de prensa correspondientes.

Irrelevante total.
1 K 27
Connect #7 Connect
Y qué tiene que ver la cobertura telefónica con las votaciones? ¿Me estás diciendo que Movistar está interfiriendo en un proceso democrático? ¿Sabes lo que estás diciendo? Qué cojones se juega Movistar en algunos municipios de la Sierra de Albarracín? xD
2 K 32
#16 Leon_Bocanegra
Como sabrá 12 lo que decimos los desinformados?
Si nos tiene a todos en el ignore para que no respondamos a sus manipulaciones baratas.
0 K 12
#9 tierramar
Y sobretodo que tengan en cuenta la relacion directa entre a qué partido votan y lo que hacen con la sanidad publica, las pensiones, la previsión de incendios, Mercosur. Tengan en cuenta que la derecha hace de todo un negocio para ellos mismos y sus amigos.
0 K 11
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... En total, las 2.213 mesas han quedado operativas antes de las 9.30 horas, aunque algunas lo han hecho con hasta media hora de retraso por incidencias menores, como sustituciones de presidentes o vocales y problemas puntuales de cobertura telefónica en municipios de la sierra de Albarracín, ya resueltos. Así lo ha explicado la portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, quien ha subrayado que la votación transcurre “con total normalidad”...
0 K 11
#8 tierramar *
www.meneame.net/m/actualidad/elecciones-cortes-aragon-2026-2023-ignoro Elecciones cortes de Aragon 2026. En 2023 se ignoró la opinión de 318000 aragoneses. Vas a permitir que ocurra de nuevo
0 K 11
wildseven23 #18 wildseven23
#10 A ver, alguien que vota a la ultraderecha es una persona con un profundo asco a España, corrompido por mensajes sencillos y mentiras para mentes sencillas. Muy listos no parecen, no.
0 K 11
wildseven23 #5 wildseven23
¡Suerte, amigos de Aragón! A ver si los aragoneses son capaces de parar la ultraderecha (aunque no tengo muchas esperanzas, que lerdos hay en todos lados).
0 K 11
Don_Pixote #6 Don_Pixote
#5 va ser que no
Las luces de Navidad este año han comprado muchos votos
0 K 8
NeilWoodyer #10 NeilWoodyer
#6 Las luces de Navidad este año han comprado muchos votos

y seguimos llamando idiotas a los ultraderechistas.

Seguid así, la estrategia está funcionando :-D
2 K 4
Don_Pixote #14 Don_Pixote *
#10 me apuesto a que la mayoría de los que votan a Vox , votaron a Podemos anteriorme

Tiene menos coherencia , solo siguen al que berrea más y dice lo que les gusta
0 K 8
#13 Nusku
#5 Por desgracia PPVOX conseguirán mayoría absoluta, y me temo que es lo mismo que pasará pronto en todo el país.

No tenemos remedio!
0 K 10
YSiguesLeyendo #12 YSiguesLeyendo
para la gente desinformada que dice que lo de la cobertura telefónica da igual: www.meneame.net/story/averia-telefonica-pone-peligro-envio-datos-elect
0 K 11
Mildranx #17 Mildranx
#12 la cobertura electrónica da exactamente igual, los resultados son con las actas en papel y su recuento por la junta electoral. lo unico q provoca un corte electronico es q no se podra disponer de manera automática el recuento provisional (q es meramente informativo). Hay q joderse q a estas alturas no conozcamos como funciona el sistema...
2 K 28
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
¿OS HABÉIS FIJADO? Sin cobertura telefónica en algunos municipios y la portavoz del Gobierno aragonés dice que todo transcurre "con total normalidad"... pues vale!
5 K -26
dalla #11 dalla *
#2 es que fuera de Zaragoza, en el rural, es lo normal. Antenas que se averían y ya no se reparan (y kilómetros de carretera secundaria sin cobertura), microcortes de luz encadenados (5, 8, 10 "clic - clac" en un par de horas).... un corte de telefonía movil, pues eso, tristemente es "lo normal"
1 K 9

menéame