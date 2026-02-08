La participación alcanza el 10,69% en el primer avance de las elecciones en Aragón

Las elecciones autonómicas en Aragón han comenzado este domingo con una participación del 10,69% a las 11.00 horas, según el primer avance oficial. Por provincias, la participación se sitúa en el 10,82% en Zaragoza, el 10,55% en Huesca y el 10,37% en Teruel. La jornada se ha iniciado con la apertura de los colegios a las 9.00 horas y la constitución de la práctica totalidad de las mesas electorales...
No, la portavoz no dice que todo transcurre con total normalidad.
Dice que la votación transcurre con total normalidad
No creo que los fallos puntuales de cobertura telefónica interfieran mucho en como va la votación.
Joder, que ansia
Irrelevante total.
Si nos tiene a todos en el ignore para que no respondamos a sus manipulaciones baratas.
Las luces de Navidad este año han comprado muchos votos
y seguimos llamando idiotas a los ultraderechistas.
Seguid así, la estrategia está funcionando
Tiene menos coherencia , solo siguen al que berrea más y dice lo que les gusta
No tenemos remedio!