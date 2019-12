Un Parsec es una verdadera unidad de medida astronómica [ENG]

Aunque un parsec puede sonar como una derivada de "segundo", en realidad no lo es. Y es por eso que la famosa frase sobre el Halcón Milenario en Star Wars: "Es la nave que hizo Kessel Run en menos de 12 parsecs " no tiene sentido. El verdadero significado de la palabra es mucho más genial de todos modos. Para empezar, un parsec es una unidad de medida, no una unidad de tiempo. Lo siento, Han. Es una unidad de medida muy, muy grande. Específicamente, un parsec equivale a 3,26 años luz, o 19 billones de millas (31 billones de kilómetros).