Seguramente alguna vez en tu vida has acudido a uno o varios parques temáticos, pero apostaríamos a que no has estado en ninguno de éstos, y si lo has hecho has debido volver traumatizado o consternado a casa. Tras este párrafo encontraréis un breve listado con algunos de los parques temáticos más extraños del mundo. Es para flipar en colores.