Hace unos años tuve que descartar un proyectado viaje a la Amazonía brasileña por razones presupuestarias, pero me quedó el prurito de conocer el pulmón verde de la Tierra y cuando se me presentó una nueva oportunidad no la desaproveché. Así fue cómo conocí, breve pero intensamente, el Parque Nacional Madidi, un rincón de la región amazónica situado en el noroeste de Bolivia.