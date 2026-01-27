edición general
15 meneos
41 clics
El paro en España cae por debajo del 10% por primera vez en 17 años tras crearse 605.000 empleos en 2025

El paro en España cae por debajo del 10% por primera vez en 17 años tras crearse 605.000 empleos en 2025

El mercado laboral registra un nuevo récord de ocupación, con 22,46 millones de trabajadores. Visible en modo lectura.

| etiquetas: paro , cae , 10% , españa
12 3 6 K 99 actualidad
7 comentarios
12 3 6 K 99 actualidad
Sinfonico #1 Sinfonico
Dice Feijóo que Sánchez tiene que dimitir porque tenemos un paro muy bajo
5 K 53
yemeth #5 yemeth
#1 Y el exceso de datos del paro. Ya está bien.
3 K 45
Don_Pixote #7 Don_Pixote
#1 demasiados datos y transparencia :-D
1 K 23
mr_b #6 mr_b
#0 Autodescarta, así no pierdes karma.
0 K 20
#4 Tailgunner *
edit
0 K 6

menéame