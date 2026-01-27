·
15
meneos
41
clics
El paro en España cae por debajo del 10% por primera vez en 17 años tras crearse 605.000 empleos en 2025
El mercado laboral registra un nuevo récord de ocupación, con 22,46 millones de trabajadores.
paro
,
cae
,
10%
,
españa
actualidad
7 comentarios
#3
#0
#0
www.meneame.net/story/espana-logra-rebajar-tasa-paro-debajo-10-primera
Acabo de verlo
5
K
80
#1
Sinfonico
Dice Feijóo que Sánchez tiene que dimitir porque tenemos un paro muy bajo
5
K
53
#2
ER.C
#1
1
K
24
#5
yemeth
#1
Y el exceso de datos del paro. Ya está bien.
3
K
45
#7
Don_Pixote
#1
demasiados datos y transparencia
1
K
23
#6
mr_b
#0
Autodescarta, así no pierdes karma.
0
K
20
#4
Tailgunner
*
edit
0
K
6
