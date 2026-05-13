Parlon y Trapero piden disculpas por la infiltración de los Mossos en la asamblea de docentes y admiten que fue un error

El Departament d’Interior ha entonado este miércoles el mea culpa por la infiltración de dos agentes de los Mossos d’Esquadra de la unidad de información en la asamblea de docentes de Barcelona, en el marco de las protestas del profesorado y el conflicto que mantienen con el Govern. La consellera de Interior, Núria Parlon, ha pedido perdón a los docentes y a los sindicalistas, “Pido disculpas por la sensación de desconfianza e inseguridad en relación con el derecho de protesta y vuestro trabajo asambleario"