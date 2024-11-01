edición general
El Parlamento Europeo convoca al Consejo de Informativos de TVE para «revisar la independencia y pluralidad de RTVE»

El Consejo de Informativos de TVE ha sido convocado por la Comisión del Parlamento Europeo que tendrá lugar el 2 de diciembre. El motivo es una petición pendiente desde 2017 sobre la independencia, neutralidad y pluralidad de RTVE que algunos grupos parlamentarios han solicitado revisar. «Nos preocupa que su apuesta sea casi siempre de productoras externas y dejando en sus manos especiales informativos, reduciendo o congelando los presupuestos de informativos y produciendo sobrecostes con estos programas que además incumplen la ley.

Malinke #3 Malinke
El PP europeo.
#1 mariopg
y a Telemadrid no? hostia puta
mente_en_desarrollo #2 mente_en_desarrollo *
#1 Petición del 2017.
Estaba Rajoy en el gobierno.

El ABC quiere pasarlo por algo actual (con fotos de actuales presentadores), pero viene de etapas previas.
Huginn #5 Huginn
#1 Según ha podido saber ABC, se trata de una petición que se realizó en 2017 y el objetivo es revisar esos aspectos hasta ahora

No hay más preguntas.
alcama #4 alcama
Espero que la noticia la cubra el hijo de Xabier Fortes
