El Parlamento Europeo convoca al Consejo de Informativos de TVE para «revisar la independencia y pluralidad de RTVE»

El Consejo de Informativos de TVE ha sido convocado por la Comisión del Parlamento Europeo que tendrá lugar el 2 de diciembre. El motivo es una petición pendiente desde 2017 sobre la independencia, neutralidad y pluralidad de RTVE que algunos grupos parlamentarios han solicitado revisar. «Nos preocupa que su apuesta sea casi siempre de productoras externas y dejando en sus manos especiales informativos, reduciendo o congelando los presupuestos de informativos y produciendo sobrecostes con estos programas que además incumplen la ley.
| etiquetas: parlamento europeo , informativos , rtve
Estaba Rajoy en el gobierno.
El ABC quiere pasarlo por algo actual (con fotos de actuales presentadores), pero viene de etapas previas.
No hay más preguntas.