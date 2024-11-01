El Parlamento Europeo convoca al Consejo de Informativos de TVE para «revisar la independencia y pluralidad de RTVE»

El Consejo de Informativos de TVE ha sido convocado por la Comisión del Parlamento Europeo que tendrá lugar el 2 de diciembre. El motivo es una petición pendiente desde 2017 sobre la independencia, neutralidad y pluralidad de RTVE que algunos grupos parlamentarios han solicitado revisar. «Nos preocupa que su apuesta sea casi siempre de productoras externas y dejando en sus manos especiales informativos, reduciendo o congelando los presupuestos de informativos y produciendo sobrecostes con estos programas que además incumplen la ley.