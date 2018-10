El Parlamento designa los diputados que defenderán en el Congreso la transferencia de la AP-9

Los diputados Martín Fernández Prado (PPdeG), Antón Sánchez (En Marea) y Luis Álvarez (PSdeG) han sido este martes elegidos para representar a Galicia en el Congreso en el debate de la proposición de ley de transferencia de la AP-9, en una votación en la que el BNG no ha participado por entenderla fraudulenta. Ana Pontón ha pedido la palabra para explicar la marcha del BNG, al no entender que el partido que escribió "desde la primera línea a la última" de la propuesta que se va a debatir en Madrid, no pueda defenderla