El Parlamento británico reactivará la negociación del Brexit si May dimite

Según la cadena pública, varios parlamentarios se plantea dar marcha atrás y respaldar el pacto de May si esta se comprometiera a no estar al mando en la nueva ronda de negociaciones, las que se establecerían para llegar a un acuerdo definitivo con la Unión Europea (UE). Estas revelaciones coinciden con la supuesta conspiración de once ministros para forzar la salida de la "premier" en la reunión del Gabinete semanal de este lunes, según reveló este sábado "The Sunday Times".