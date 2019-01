El Parlamento británico podrá volver a votar el plan de Brexit de May

La primera ministra británica, Theresa May, tiene previsto dar una segunda oportunidad al Parlamento para aprobar su acuerdo de Brexit lo antes posible, dijo su portavoz el lunes, agregando que hay en marcha negociaciones para cambiar el pacto y lograr el apoyo de los legisladores. El portavoz afirmó que no podía imaginar una razón por la cual el Parlamento no pueda tener una segunda posibilidad para votar sobre la aprobación del acuerdo de Brexit y reiteró que May está comprometida con la salida del país de la Unión Europea