El Parlamento andaluz suspende el pleno de este jueves por el luto oficial por las víctimas del accidente de tren de Adamuz

A esta suspensión se suman las ya anunciadas por parte de la Junta, el Ayuntamiento de Sevilla y otras administraciones de la localidad de la agenda política e institucional que tenían prevista para esta semana en Madrid con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Los expositores, tanto el de Andalucía como el de las capitales de provincia, se mantendrán abiertos, pero solo para reuniones técnicas de trabajo.