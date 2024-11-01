edición general
3 meneos
3 clics

El Parlamento andaluz suspende el pleno de este jueves por el luto oficial por las víctimas del accidente de tren de Adamuz

A esta suspensión se suman las ya anunciadas por parte de la Junta, el Ayuntamiento de Sevilla y otras administraciones de la localidad de la agenda política e institucional que tenían prevista para esta semana en Madrid con motivo de la celebración de la Feria Internacional de Turismo, Fitur. Los expositores, tanto el de Andalucía como el de las capitales de provincia, se mantendrán abiertos, pero solo para reuniones técnicas de trabajo.

| etiquetas: adif , accidente
2 1 6 K -6 actualidad
6 comentarios
2 1 6 K -6 actualidad
Sinfonico #2 Sinfonico *
Para venir a llorar a menéame hace falta ser muy patético ...va por el primer comentario, un usuario que lleva desde las 8 de la mañana mandando mierda sobre el accidente...y le llamo usuario por no decir lo que pienso de gente buitres así
2 K 39
insulabarataria #5 insulabarataria
#2 cuando un usuario se le nota a la legua que es astroturfer o que en una noticia sobre la cría de caracoles patagónicos mete mierda política, el ignore es mano de santo. No vas a sacar nada útil de sus comentarios o interacciones. Está gente vive de la interacción, si no interactúas, mueren y se van a otro sitio.
#0 es uno de ellos. Al tercer mensaje que leí ya estaba en ignore.
1 K 22
Sinfonico #6 Sinfonico
#5 Que metan mierda en un día normal puedo entenderlo, o les pagan o les faltan luces. Pero que se aprovechen de la desgracia para meter mierda me toca mucho las narices, hace falta ser muy rastrero.
0 K 12
jonolulu #3 jonolulu
Y Mañueco esta mañana ha convocado elecciones a las Cortes de Castilla y León

¿Y?
2 K 33
#4 Eukherio
#3 Y Vox ha dicho que ellos no tienen intención de interrumpir su campaña electoral por Aragón por el accidente, aunque lo hagan los otros.
2 K 38
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
RECORDATORIO: con la Dana de Valencia Pedro Sánchez mantuvo el Pleno del Congreso para repartirse asientos del consejo de administración de RTVE. no todos los políticos son iguales. Juanma Moreno está demostrando en esto más vergüenza y respeto que tú mil veces
6 K -19

menéame