El Parlament catalán ofrece por primera vez a sus diputados inscribirse con género no binario

Así lo ha hecho posible el Plan de Igualdad de Género aprobado en enero de 2020 por unanimidad de todos los grupos, por lo que los diputados que entren de la XIII legislatura resultado de las elecciones del 14 de febrero podrán indicar cualquiera de las siguientes opciones: 'Hombre', 'Mujer', 'No binario' y 'No respondo'. En la pasada legislatura, la cámara ya creó lavabos inclusivos destinados a las personas que se identifiquen como no binarias. Estos están señalizados con un símbolo que integra el propio del sexo femenino y del masculino.