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Park Chan-wook, presidente del jurado en Cannes: "No creo que la política y el arte deban separarse"

Park Chan-wook, presidente del jurado en Cannes: "No creo que la política y el arte deban separarse"

El cineasta surcoreano preside el jurado de Cannes en busca de una Palma "que perdure más de 50 años" Paul Laverty alaba alos que, como Javier Bardem, denuncian la matanza en Gaza: "Los admiro"

| etiquetas: park chan-wook , cannes , gaza , cine , demi moore
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6 comentarios
4 0 0 K 47 cultura
jonolulu #2 jonolulu
El arte de toda la puta vida ha tenido contenido político, principalmente porque expresa conceptos o situaciones de lo que nos rodea
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mono #5 mono
#2 Desde luego, las películas pueden tenr toda la carga política que quieran, pero la opinión del actor no es parte de la película.

Bardem creo que le está echando un par en este momento, pero los festivales de cine no tienen por qué ser las plataformas para soltar las opiniones de cada actor, ni de este ni de los actores sionistas.
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themarquesito #6 themarquesito
#2 Correcto, siempre se ha usado para propaganda o para sátira. Separar el arte de la política es una estupidez del tamaño de la catedral de Sevilla
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HeilHynkel #4 HeilHynkel *
De toda la vida, políticos y potentados han pagado a artistas para que creen obras para ellos o para su lucimiento.

¿O pensáis que los bustos de Julio César (por poner un ejemplo) eran para renovar el DNI o quien encargó el Moisés a Miguel Angel lo hizo porque quedaba bonito?
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Feindesland #1 Feindesland
Ministerio de Propaganda.

Esa me la sé.
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ombresaco #3 ombresaco
Pues habrá veces que sí, y otras que no. Igual que lo de separar artista y obra.
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menéame