Park Chan-wook, presidente del jurado en Cannes: "No creo que la política y el arte deban separarse"

El cineasta surcoreano preside el jurado de Cannes en busca de una Palma "que perdure más de 50 años" Paul Laverty alaba alos que, como Javier Bardem, denuncian la matanza en Gaza: "Los admiro"
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Bardem creo que le está echando un par en este momento, pero los festivales de cine no tienen por qué ser las plataformas para soltar las opiniones de cada actor, ni de este ni de los actores sionistas.
¿O pensáis que los bustos de Julio César (por poner un ejemplo) eran para renovar el DNI o quien encargó el Moisés a Miguel Angel lo hizo porque quedaba bonito?
Esa me la sé.