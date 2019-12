Cuando uno piensa en el tema del parto en casa, sabe que le van a caer por todos lados. Es un tema en el que no suelen tenerse en cuenta el término medio, la mesura, la independencia ni la opinión de los interesados, y en el que fácilmente se extreman las posturas y se pierden las formas. Si tienes las ideas claras y no eres de los que pueden cambiar de opinión, mejor no sigas leyendo. Cada mujer y su familia pueden tener un motivo para parir en casa y creo que nadie puede entrar en los motivos, solo dar información real.