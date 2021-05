Pareja de Youtubers sacrifica a su perro sano de 9 años

Ambos dijeron que luego de esto pensaron en reubicar al perro en un nuevo hogar, sin embargo luego de hablar con “The Humane Society” les explicaron que la única solución era la eutanasia. Sin embargo TODAY contactó a “The Humane Society” de Nashville, de donde es la pareja de Youtubers”, expresaron que no estaban involucrados con el caso y que no tenían registros de Dan y Nikki Phillippi, además de no estar al tanto de ninguna conversación sobre la eutanasia del animal.