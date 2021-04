Una pareja de orcas se pone a jugar con una surfista  

Como bien explica también el autor del vídeo, existen muchas historias de orcas atacando a barcos y de hecho alguna se ha podido presenciar muy puntualmente. Pero no son ballenas asesinas. Por lo menos no de humanos, ya que no hay registrado ningún ataque mortal de este animal a humano desde que se tienen datos. En el vídeo, de hecho, parecen una pareja de orcas, madre e hija, aprendiendo a cazar a sus presas y parece incluso que una de ellas quiere compartir una de las rayas con la chica de la tabla de paddle surf.