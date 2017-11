El parecido razonable de la imagen electoral de Junts per Catalunya con la de En Comú Podem  

Junts per Catalunya ha lanzado su imagen electoral para las elecciones del 21 de diciembre. Unos carteles con unos logos con carácter ascendente, colores degradados y fotos de Carles Puigdemont del mismo estilo. Un estilo muy parecido, casi calcado, al usado por En Comú Podem en las últimas elecciones generales. Pero la inspiración de Junts per Catalunya no proviene solo de los 'comunes'. Los colores de los carteles para el 21D son los que ya utiliza desde hace un tiempo ERC para su imagen corporativa.