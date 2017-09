Parece una pregunta tonta pero ¿Son Escocia, Gales e Inglaterra países? [ENG]

Hay una verdadera confusión sobre la denominación que reciben Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales como territorio. Veámoslo de forma esquemática: Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia no son países independientes pues forman parte del Reino Unido pero Inglaterra es un país, Escocia es un país, Gales es un país e Irlanda del Norte no es un país pero tiene una autonomía casi equivalente a la de Inglaterra. Todos pueden ser oficialmente denominados países o naciones pero no son independientes.