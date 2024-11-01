edición general
3 meneos
34 clics

"Parece una ciudad de zombis": la grave epidemia de enfermedades virales transmitidas por mosquitos que enfrenta Cuba en medio de un colapso sanitario

Dengue, chikungunya y oropouche se propagan en un país golpeado por el colapso sanitario, la escasez de todo y los cortes eléctricos.

| etiquetas: cuba , miseria , enfermedades , dictadura
2 1 4 K -16 actualidad
8 comentarios
2 1 4 K -16 actualidad
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Los que bloquean la llegada de material sanitario estarán encantados.
4 K 42
#4 xaviazo
Si hablas del embargo, justamente el material médico está exento. También los alimentos. Además, cualquier cosa que Cuba quisiera adquirir, se lo podría comprar a los 203 países del mundo restantes.
2 K 33
Macnulti_reencarnado #6 Macnulti_reencarnado
@admin @imparsifal como era eso de que se iban a vigilar los votos ideológicos negativos a la subida de noticias? Enhorabuena por el giro de 360⁰ que ha dado la página.
2 K 27
Jointhouse_Blues #2 Jointhouse_Blues
Te falta "bloqueo" en las etiquetas.
1 K 23
Macnulti_reencarnado #5 Macnulti_reencarnado
#2 bloqueo el que tienes en la cabeza. De serie.
1 K 15
cocolisto #8 cocolisto
Criminales bloqueando un país durante años y criminales los que lo niegan.
0 K 20
Andreham #3 Andreham *
#_1 #0 también está encantado con la desgracia ajena, porque ocurre en la tierra de sus "enemigos ideológicos".

A saber por qué me tiene este en ignore lol
0 K 8
Macnulti_reencarnado #7 Macnulti_reencarnado
#3 no trago las dictaduras, que le voy a hacer...
1 K 15

menéame