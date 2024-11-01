·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
17573
clics
Estos son los precios de los seguros de salud de 2026 en Nueva York y Estados Unidos
3471
clics
El mayor campo solar de China reverdece un desierto... por accidente - (video)
2486
clics
El divertido momento de Giorgia Meloni al conocer al presidente de Mozambique
4207
clics
Nuevo despliegue de acoso machista de Bertrand Ndongo y Vito Quiles ante Sarah Santaolalla en plena calle: "La experta en chupadas"
3119
clics
La estrategia de Trump nos encamina a otra guerra mundial
más votadas
535
El Supremo condena a 'OKdiario' a indemnizar con 18.000 euros a Pablo Iglesias por la noticia falsa sobre los pagos de Venezuela
430
China apoya petición de Venezuela de reunión urgente de la ONU
452
El cuento chino de Ayuso con la infrafinanciación: Madrid ha recibido 43.000 millones más del “dictador” Sánchez que de Rajoy
452
Confirman que Trump figura en la lista de Epstein: “Eran jóvenes y solteros”, dice su jefa de gabinete
331
Maduro ordena a la Armada venezolana la escolta de buques petroleros
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
3
meneos
34
clics
"Parece una ciudad de zombis": la grave epidemia de enfermedades virales transmitidas por mosquitos que enfrenta Cuba en medio de un colapso sanitario
Dengue, chikungunya y oropouche se propagan en un país golpeado por el colapso sanitario, la escasez de todo y los cortes eléctricos.
|
etiquetas
:
cuba
,
miseria
,
enfermedades
,
dictadura
2
1
4
K
-16
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
2
1
4
K
-16
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
HeilHynkel
Los que bloquean la llegada de material sanitario estarán encantados.
4
K
42
#4
xaviazo
Si hablas del embargo, justamente el material médico está exento. También los alimentos. Además, cualquier cosa que Cuba quisiera adquirir, se lo podría comprar a los 203 países del mundo restantes.
2
K
33
#6
Macnulti_reencarnado
@admin
@imparsifal
como era eso de que se iban a vigilar los votos ideológicos negativos a la subida de noticias? Enhorabuena por el giro de 360⁰ que ha dado la página.
2
K
27
#2
Jointhouse_Blues
Te falta "bloqueo" en las etiquetas.
1
K
23
#5
Macnulti_reencarnado
#2
bloqueo el que tienes en la cabeza. De serie.
1
K
15
#8
cocolisto
Criminales bloqueando un país durante años y criminales los que lo niegan.
0
K
20
#3
Andreham
*
#_1
#0
también está encantado con la desgracia ajena, porque ocurre en la tierra de sus "enemigos ideológicos".
A saber por qué me tiene este en ignore lol
0
K
8
#7
Macnulti_reencarnado
#3
no trago las dictaduras, que le voy a hacer...
1
K
15
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
A saber por qué me tiene este en ignore lol