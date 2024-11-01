Pardo de Vera presidía Adif cuando se licitaron los tramos del accidente de Adamuz

El caso de Isabel Pardo de Vera, imputada en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de supuesta malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal, ha adquirido mayor visibilidad tras el accidente ferroviario de Adamuz. La atención se centra en su papel durante la planificación y la contratación de actuaciones en la infraestructura ferroviaria. La ingeniera fue impulsada por el exministro José Blanco para acceder a un puesto de alto nivel en el ministerio que encabezaba José Luis Ábalos.