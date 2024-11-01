edición general
6 meneos
15 clics
Pardo de Vera presidía Adif cuando se licitaron los tramos del accidente de Adamuz

Pardo de Vera presidía Adif cuando se licitaron los tramos del accidente de Adamuz

El caso de Isabel Pardo de Vera, imputada en la Audiencia Nacional por presuntos delitos de supuesta malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y pertenencia a organización criminal, ha adquirido mayor visibilidad tras el accidente ferroviario de Adamuz. La atención se centra en su papel durante la planificación y la contratación de actuaciones en la infraestructura ferroviaria. La ingeniera fue impulsada por el exministro José Blanco para acceder a un puesto de alto nivel en el ministerio que encabezaba José Luis Ábalos.

| etiquetas: pardo , vera , adif , presidía , tramos , accidente , adamuz
5 1 5 K 18 actualidad
9 comentarios
5 1 5 K 18 actualidad
Dene #1 Dene
Seguramente hizo adrede la soldadura mal o fue en persona a poner un tornillo para descarrilar el tren :palm:
6 K 85
oceanon3d #3 oceanon3d
Más basura.
2 K 26
#5 Khanbaliq
CÓRDOBA BUENAS NOTICIAS DIARIO EN POSITIVO

CON DOS COJONES

Ya sabía que cierta gente no respeta a los muertos pero su nivel de miseria moral me está sorprendiendo.
2 K 24
Kasterot #4 Kasterot
No se a que viene que ver esto una vez que se confirmo por el propio ministro que ese tramo se renovó recientemente
1 K 22
#2 Alves *
Dice la tele que es bulooo, que su hermana no ha hecho na.  media
1 K 20
#8 Khanbaliq
#2 El último párrafo de mi comentario va para gente como él.
0 K 6
elmakina #9 elmakina
#_6 Dirás tú que no... siempre hay otra cosa...
0 K 10
Waves #6 Waves *
Me hace gracia que no esperen a ver qué ha pasado. Porque si resulta que ha sido totalmente ajeno a las vías, y que la vía estaba bien (como las recientes revisiones parecen indicar), entoces luego ya no pueden intentar enmierdar.
0 K 8

menéame