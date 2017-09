Parar las urnas a cualquier precio

Atrapados entre Rajoy y Puigdemont,el panorama es desolador para todos aquellos que creen en España y en la democracia,y a los que se exige elegir entre una de las dos.El problema es el precio a pagar porque no haya urnas y así Rajoy salve su honor.Y quién lo paga.Para que Rajoy no tenga que quedar en evidencia ante los suyos,el Estado puede acabar cayendo en el mismo juego que dice querer combatir..el problema de fondo sigue siendo el mismo: que un amplio sector de la sociedad catalana no está conforme con el pacto de España,un pacto..