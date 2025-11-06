edición general
Paramount Studios mantiene una lista negra interna de figuras antisemitas de la industria

Esto se produce tras el rechazo público de Paramount a un boicot contra las instituciones cinematográficas israelíes, una postura respaldada por el nuevo director ejecutivo David Ellison, hijo del magnate tecnológico Larry Ellison, quien ha tomado medidas audaces para remodelar la empresa, incluyendo adquisiciones y reestructuraciones de personal. [EN INGLÉS]

Sergio_ftv #1 Sergio_ftv
Para esta "gente" antisemita es estar en contra del genocidio perpetrado por Israel, por tanto el hace y utiliza estas listas son terroristas y nazis.
1 K 23
WcPC #3 WcPC *
Dicen antisemita pero se refieren a "anti sionista" o "anti genocidio"...
#1 Es una simplificación de tu comentario...
0 K 12
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Aquí mismo en España están comprando cierto relato medios supuestamente de izquierdas como Eldiario.es que señalan a Tucker Carlson como antisemita por decir que no quiere financiar el genocidio.

Vox mismo ha sacado un discurso esta semana para parar esta tendencia global señalando el Miami de Ayuso antes de que llegue aquí esta tendencia en contra de que los países financiemos las guerras de Israel mediante estados unidos. De esta manera Vox que es quien mas vota a favor de las medidas sionistas en Europa pues tratan de acaparar ese discurso para controlar la disidencia, pero cada vez es más imparableÇ

El imperio se derrumba
0 K 20

