Paramount Studios mantiene una lista negra interna de figuras antisemitas de la industria

Esto se produce tras el rechazo público de Paramount a un boicot contra las instituciones cinematográficas israelíes, una postura respaldada por el nuevo director ejecutivo David Ellison, hijo del magnate tecnológico Larry Ellison, quien ha tomado medidas audaces para remodelar la empresa, incluyendo adquisiciones y reestructuraciones de personal. [EN INGLÉS]
| etiquetas: israel , cine , cultura , boicot , antisemitismo
#1 Es una simplificación de tu comentario...
Vox mismo ha sacado un discurso esta semana para parar esta tendencia global señalando el Miami de Ayuso antes de que llegue aquí esta tendencia en contra de que los países financiemos las guerras de Israel mediante estados unidos. De esta manera Vox que es quien mas vota a favor de las medidas sionistas en Europa pues tratan de acaparar ese discurso para controlar la disidencia, pero cada vez es más imparableÇ
El imperio se derrumba