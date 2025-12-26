Paradores borra el rastro documental de la estancia de Ábalos y Koldo en Teruel

Paradores de Turismo de España asegura que ya no dispone de ninguna documentación sobre la estancia del exministro de Transportes José Luis Ábalos en el Parador de Teruel los días 15 y 16 de septiembre de 2020. La empresa pública justifica esta ausencia de información en que ha sido «ampliamente superado el plazo legalmente previsto de conservación» de los datos de registro de viajeros. Así consta en una resolución denegatoria emitida tras una solicitud cursada a través del Portal de Transparencia