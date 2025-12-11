edición general
La paradoja de la nueva era de la industria de defensa en Francia: inversión récord amenazada por la falta de mano de obra

Francia vive una paradoja en su industria de defensa; a pesar de la inversión récord en el sector, las filas para trabajar están vacías. A la falta de atractivo y al desconocimiento entre los jóvenes sobre ciertos puestos de trabajo, se suma un sector francés que hasta ahora se encontraba en decadencia. Este desequilibrio entre la voluntad política y la realidad del sector industrial podría ralentizar los objetivos marcados por el presidente, Emmanuel Macron, como la entrega de los aviones Rafale o el aumento de la producción militar...

