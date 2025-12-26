La paradoja del maltratador (o el privilegio para insultar impunemente sin ser insultado)

De entre las riadas de insultos que Benjami Villoslada, dueño de Menéame, dedica a los usuarios de nuestra web, destaca el de "maltratador". Lo lanza continuamente contra cualquier user que discrepe públicamente de sus posiciones, y a veces incluso contra usuarios que ni siquiera estaban refiriéndose a él pero que, en su imaginación, le desafiaban. Benjamí usa muchos otros muchos insultos, como hijos de rata www.meneame.net/story/dueno-meneame-llamando-hijos-rata-usuarios-nos-h pero el de "maltratador" es singularmente idóneo para reflejar la diabólica dinámica que está generando en Menéame, y que se resume en una frase: yo, dueño, puedo insultar a cualquiera sin consecuencias, pero si alguien me responde en los mismos términos será inmediatamente strikeado o baneado (de hecho, muchos usuarios le reportaron durante la crisis de los "hijos de rata" y no sufrió sanción alguna).

Vamos al tema. Como he dicho, Benjami tiene predilección por el insulto "maltratador" para atacar a los users (véase www.meneame.net/search?u=benjami&w=comments&q=maltratador ). Jamás sufre strike alguno por mucho que le denuncien (véase la última queja al respecto www.meneame.net/notame/3705394 después del choteo benjaminita porque el usuario había sido strikeado y él, pese a haberle insultado con más saña, no www.meneame.net/notame/3705341). Pues bien, un usuario encontró en su cuenta de twitter algunas declaraciones benjaminianas que daban a entender que había sido condenado por violencia contra su mujer en un juicio rápido. Y escribió un comentario preguntándole si podía confirmar tales datos que, reitero, el propio Benjami hizo públicos en su cuenta pública de twitter. El baneo fue inmediato www.meneame.net/story/no-tolerare-mas-insultos-contra-usuarios-dueno-m

Es decir, que el dueño de la web puede llamar maltratador a cualquier user impunemente, pero si éste le pregunta con base en datos públicos si el propio Benjami es un maltratador de los de verdad, el baneo es automático. Para mí esto es lo más grave. Lo ideal es que no se permitan insultos a nadie y en la web reine un clima de respeto elemental. Pero dar al dueño el privilegio de insultar a quien deseé y reprimir a cualquiera que ose defenderse, devuelve a Menéame a tiempos ciertamente oscuros que parecían superados. Porque una vejación aun peor que la de ser insultado es la de no poder defenderte del insulto bajo pena de silenciamiento perpetuo. Como todos los privilegios y sus correlativas discriminaciones, da asco y no puede tolerarse.