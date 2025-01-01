edición general
Paracetamol, ibuprofeno y cafeína: así maternamos las precarias

Más del 40 % de las madres entrevistadas utiliza analgésicos al menos una vez por semana y más del 60 % consume cafeína diariamente para sostener el ritmo. La mayoría señala que este consumo está directamente vinculado a la carga del trabajo reproductivo, o al menos reconoce que dicha carga lo intensifica. Para escribir este artículo, quise empezar por escuchar. Diseñé y realicé personalmente dos encuestas aleatorias que respondieron alrededor de 200 mujeres y personas no binarias de distintas comunidades autónomas del Estado español. Mi objeti

Pertinax #2 Pertinax *
"Maternar", "Carga de trabajo reproductivo". Me apasiona la neolengua de alguna izquierda para hacerse les chules.
juancarlosonetti #6 juancarlosonetti *
#2 "200 mujeres y personas no binarias", "el Estado español", "el cuerpo materno o cuerpo que gesta"...
SegarroAmego #9 SegarroAmego
#6 todo el pack de neolengua giliprogril
Pertinax #10 Pertinax *
#6 En un sentido semejante al de la experiencia del consejismo obrero, o a la reflexión de distintas corrientes del pensamiento marxista que apuntalaban hacia la centralidad de la construcción del sujeto de la emancipación como resultado no una estructura sino de la acción consciente, las revolucionarias advirtieron que la construcción y el reconocimiento de las mujeres como agentes políticos de su propia transformación sucedería no exclusivamente en un futuro libre del principio de explotación capitalista.

Chúpate esa.
#4 Pivorexico
Me gusta que se preocupen por las personas hexadecimales.
#3 lamonjamellada
No entiendo muy bien el fondo del artículo. La autora ha descubierto ahora que las obligaciones opcionales (como tener hijos) que uno adquiere libremente de adulto cansan?
No entiendo ni el objetivo ni el punto. Si comparto la necesidad de ayudar desde el sistema sanitario a cualquier persona que lo necesite, sea una mujer con suelo pélvico afectado, sea un anciano con cataratas. Ahora bien, el resto no lo pillo.
#7 fremen11
Bueno menos mal que ya no les recetan anfetas.......
KLKManin #1 KLKManin *
Y por articulos tan alucinados como este, es que la izquierda se va a ir a la mierda en este país.
CerdoJusticiero #5 CerdoJusticiero
#1 Claro, 9 de cada 10 votantes de izquierdas se pasan a VOX después de leer un par de artículos del Salto, un medio digital súper conocido y popular.
SegarroAmego #8 SegarroAmego
Cada día que pasa, más vergüenza ajena da la izquierda podemita y sucedáneos en este país. Auguro que en las próximas elecciones no los van a votar ni el tato
