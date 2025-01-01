Paracetamol, ibuprofeno y cafeína: así maternamos las precarias

Más del 40 % de las madres entrevistadas utiliza analgésicos al menos una vez por semana y más del 60 % consume cafeína diariamente para sostener el ritmo. La mayoría señala que este consumo está directamente vinculado a la carga del trabajo reproductivo, o al menos reconoce que dicha carga lo intensifica. Para escribir este artículo, quise empezar por escuchar. Diseñé y realicé personalmente dos encuestas aleatorias que respondieron alrededor de 200 mujeres y personas no binarias de distintas comunidades autónomas del Estado español. Mi objeti