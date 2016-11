El papel del sector privado en el movimiento contra el cambio climático

1 meneos 1 clics

1 anónimos 0 0 compartir:

actualidad karma: 7

El directivo internacional Alejandro Saz Carranza, Loan Officer en el Banco Europeo de Inversiones, ha resaltado durante la ruta Moving for Climate NOW el "importante" papel que la banca privada debe tener en la lucha contra el cambio climático. "Hay que detectar dónde falla el mercado y dar confort al inversor privado para que entre en esas áreas donde ahora no quiere asumir riesgos", ha afirmado Saz, durante el debate 'Energía y Cambio Climático', llevado a cabo este martes, 8 de nov ...