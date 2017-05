"El Papa también es humano": polémica por unas declaraciones de Francisco que causaron una controversia con la oposicion

"Escuché unas declaraciones del papa, que habla de que la oposición está dividida, eso no es verdad. Habla como que si unos quisieran dialogar y otros no. Los venezolanos todos queremos dialogar, pero no estamos dispuestos a un diálogo (al estilo de) Zapatero", dijo en referencia al exmandatario español, a quien la oposición venezolana acusa de haber sido una pieza instrumental para favorecer los intereses del gobierno del presidente Nicolás Maduro en lugar de buscar la solución de la crisis en Venezuela."