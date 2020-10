El Papa pide perdón por no acercarse a los peregrinos: "La gran señora que se llama Covid hace mucho mal"

El Papa ha reiterado sus disculpas ante los peregrino por no acercase hasta ellos y no saludarles por las precauciones que hay que tomar frente a "la gran señora que se llama Covid" y que hace "tanto mal". "me quedaré aquí. A mí me gustaría tanto bajar y saludarles uno a uno, pero tenemos que mantener las distancias", se ha disculpado Francisco, que ha sido criticado por no usar mascarilla en los eventos públicos.