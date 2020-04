Papa Francisco: “Este no es el tiempo de la indiferencia, el mundo entero está sufriendo y tiene que estar unido"

Hoy, la Unión Europea se encuentra frente a un desafío histórico, del que dependerá no sólo su futuro, sino el del mundo entero. Que no pierda la ocasión para demostrar, una vez más, la solidaridad, incluso recurriendo a soluciones innovadoras. Este no es el tiempo de la división, éste no es el tiempo del olvido, clama en su bendición a la ciudad y al mundo el Papa, en la que pide el fin del comercio de armas y la condonación de la deuda a los países pobres Francisco reconoce el testimonio de cuidado y amor al prójimo hasta la extenuación.