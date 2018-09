El papa Francisco arremete contra la mafia en Sicilia

El papa Francisco rindió hoy homenaje en Sicilia al sacerdote Giuseppe Puglisi, asesinado hace 25 años por la Cosa Nostra, y advirtió a los mafiosos, durante una misa multitudinaria, que no pueden vivir como cristianos. "No se puede creer en Dios y ser mafioso, quien es mafioso no vive como cristiano, porque blasfema con la vida el nombre de Dios", afirmó Francisco en medio de los aplausos de los más de 100.000 fieles que acudieron a verle en Palermo, según las cifras de las autoridades.