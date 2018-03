El Papa Francisco afirma que "el infierno no existe" y el Vaticano lo desmiente

El periódico italiano La Reppublica ha publicado una entrevista con el Papa Francisco en la que afirma que "el infierno no existe". Al parecer, el periodista italiano Eugenio Scalfari le preguntó al pontífice a dónde van las almas malas cuando mueren. "No son castigados. Aquellos que se arrepienten obtienen el perdón de Dios y toman su lugar entre las filas de quienes los contemplan, pero aquellos que no se arrepienten y no pueden ser perdonados desaparecen. El infierno no existe, la desaparición de almas pecadoras existe", dijo el papa.