"Pánico en primaria". Una facultativa relata lo que sintió al abrir su agenda

Redacción Médica. Una facultativa relata cómo se sintió al llegar a la consulta y comprobar lo que tenia pendiente... una laarga lista de pacientes y tareas programadas, mientras el telefono no paraba de sonar, y sufrió un ataque de pánico. No se qué decir.: No podemos más, estoy otra vez tomando ansiolíticos . Myrthians ha recibido muestras de aliento y cariño en las redes; " Gracias a todos por las respuestas tan bonitas que he recibido" decia luego en su Twitter