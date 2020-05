Pangolín: de villano a superhéroe en la investigación del coronavirus

A raíz de la crisis del coronavirus, el pangolín se ha labrado una fama injusta como culpable potencial de lo sucedido. No se sabe si realmente fue esta la especie de transición que ayudó al SARS-CoV-2 a saltar de murciélagos a humanos. Sin embargo, incluso si lo fuera, el quid de la cuestión es que el pangolín no elige. Somos los humanos los que cometemos errores como comprar animales en el mercado negro o comer carne que no ha pasado los controles sanitarios pertinentes.