Los paneles solares que flotan sobre el embalse de Guatapé(Colombia)

No solo es el lugar donde una hidroeléctrica genera cerca del 4 % de la electricidad del país. No. Ahora la represa de Guatapé también es el escenario donde se instaló el primer parque flotante de energía solar en Colombia con el que EPM ensayará una nueva forma de generación fotovoltaica. Lo habitual es que las instalaciones de celdas solares en el mundo se hagan sobre pisos o techos de edificios. No obstante, en esta ocasión estas estructuras se pusieron sobre flotadores en el embalse, fuera del área turística para no entorpecer estas activi