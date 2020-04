La pandemia del COVID19: lo que la gripe del 18 nos enseña [GAL + Vídeo en castellano]  

El epidemiólogo y dermatólogo Ignacio García Doval hace publica una presentación emitida en un reciente congreso internacional en la que habla de las semejanzas de la actual pandemia COVID19 con la gripe del 18. Acompañado por documentos gráficos de la época reflexiona sobre como los mecanismos que entonces se utilizaron para proteger a la población no difieren mucho de los actuales. El Dr. García Doval es epidemiólogo y profesor por la London School of Hygiene and Tropical Medicine. Artículo en gallego con vídeo-presentación en castellano.