"El desayuno es la comida que peor se hace en España"

Siempre se ha pensado que era mejor meter energía a cualquier precio, es decir, mejor que el niño se tome un batido de chocolate a que no desayune. Pero ya sabemos que no es malo no tomar absolutamente nada de desayuno pero que luego, cuando de verdad podamos comer, tomemos alimentos que sean buenos, por ejemplo una tortilla francesa, una tostada de un pan de calidad con algo de proteína, un bol de fruta con frutos secos y yogur. Meter calorías y energía no es lo más importante a primera hora, lo importante es que tomemos alimentos nutritivos.