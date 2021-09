Las palabras de Aragonès y de Casado son un auténtico peligro

Las palabras tanto de Aragonès como de Casado son un auténtico peligro porque dan a entender que no hay reglas de juego, que si el Gobierno no hace lo que ellos sugieren es porque no quiere y no porque, afortunadamente, en democracia el marco de cada uno de los poderes está bien delimitado. Los candidatos a las elecciones alemanas se sentaron ayer, juntos, en un plató de televisión para hablar de futuras coaliciones sin que ni siquiera los resultados de los comicios que se acababan de celebrar fueran oficiales. Es una de las particularidades…