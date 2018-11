Envío erróneo o controvertido, por favor lee los comentarios.

El ser humano es esencialmente simbólico, es verdad, pero no por ello se nos quita el hambre lamiendo el menú de un restaurante, ni entramos en calor dibujando unas llamas y acercando las manos. No te permiten montar en el autobús entregando una foto de un euro. La palabra “agua” no moja.